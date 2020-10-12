Как рассказал начальник местной полицейской служба Мерхат Аженов, водитель на "Ниве" врезался в стоящую патрульную машину. – Патрульная автомашина Skoda двигалась по проспекту Нурсултана Назарбаева со стороны остановки площадь Пугачева в сторону железнодорожного вокзала. Загорелся красный сигнал светофора, патрульная машина остановилась в ожидании разрешающего зеленого цвета. По пути следования, не соблюдая дистанцию, автомашина "Нива" допустила столкновение в стоящую патрульную машину. Врачи скорой помощи осматривают нашего сотрудника, диагноз пока не установлен. Здесь 100% видно, что водитель "Нивы" не прав, - рассказал Мерхат Аженов. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что сообщение о ДТП поступило в 21.25. 32-летний сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб спинки носа, закрытый перелом 9-10 ребер слева. – Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы, - сообщили в пресс-службе облздрава. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.