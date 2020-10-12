Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что с 2017 по 2019 годы житель г. Уральск, используя ТОО, выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, тем самым незаконно освободил собственное коммерческое предприятие от уплаты налогов. Сумма причиненного государству ущерба от данного деяния составляет. - Приговором Уральского городского суда ЗКО предприниматель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 28 ч.3 – 216 ч.2 п.2 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", и учитывая заключение с подсудимым процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, а также выполнения им всех условий данного соглашения, предусмотренного УПК, в том числе полного возмещения причиненного ущерба, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 312 500 тенге, - рассказали в Комитете по финансовому мониторингу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.