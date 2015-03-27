В Уральске Московский балет покажет «Лебединое озеро»

Балет будет показан всего один раз в актовом зале партии "Нур Отан", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.belcanto.ru Как стало известно, "Лебединое озеро" покажут артисты Классического Русского балета, который хоть и является молодой, но успешной московской труппой классического танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественны