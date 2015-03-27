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Социум

В Уральске Московский балет покажет «Лебединое озеро»

Балет будет показан всего один раз в актовом зале партии "Нур Отан", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.belcanto.ru Как стало известно, "Лебединое озеро" покажут артисты Классического Русского балета, который хоть и является молодой, но успешной московской труппой классического танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественны
Marat
В Уральске Московский балет покажет «Лебединое озеро»
Балет будет показан всего один раз в актовом зале партии "Нур Отан", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта www.belcanto.ru
Иллюстративное фото с сайта www.belcanto.ru
Иллюстративное фото с сайта www.belcanto.ru Как стало известно, "Лебединое озеро" покажут артисты Классического Русского балета, который хоть и является  молодой, но успешной московской труппой классического танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан УСМАНОВ. Как стало известно, в спектакле примут участие ведущие танцоры Мариинского и Большого театров.  Балет пройдет в двух действиях, его продолжительность составит 1 час 50 минут с одним антрактом. Как пояснили в драматическом театре им. Островского, билеты на постановку классического балета «Лебединое озеро» можно приобрести в кассах театра и филармонии им. Г.Курмангалиева. Стоимость билета 5-6 тысяч тенге. Балет будет показан только один раз 13 апреля в 19 часов в здании партии «Нур Отан». Подробную информацию можете узнать по телефону: 50-34-07.
балет

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