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Происшествия

В Уральске мужчина упал с крыши

45-летний мужчина был доставлен в реанимационное отделение городской многопрофильной больницы с многочисленными травмами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива МГ Как выяснилось, мужчина 1972 года рождения был на крыше дома в микрорайоне Коктем в поселке Зачаганск и упал с высоты более трех метров. Заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнара АБДРАХМАНОВА рассказала, что сейчас его уже перевели в палату. - Мужчина был доставлен с переломами. Сейчас его состояние расценивается как средней тяжести. Он находится в отделении политравмы, - сообщил
gorod
В Уральске мужчина упал с крыши
45-летний мужчина был доставлен в реанимационное отделение городской многопрофильной больницы с многочисленными травмами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива МГ Как выяснилось, мужчина 1972 года рождения был на крыше дома в микрорайоне Коктем в поселке Зачаганск и упал с высоты более трех метров. Заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнара АБДРАХМАНОВА рассказала, что сейчас его уже перевели в палату. - Мужчина был доставлен с переломами. Сейчас его состояние расценивается как средней тяжести. Он находится в отделении политравмы, - сообщила заместитель руководителя облздрава. Однако в пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что данный факт не был зарегистрирован. Другие подробности происшествия выясняются.
перелом падение

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