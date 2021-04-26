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Социум

В Уральске начали латать ямы на дорогах

Ямочный ремонт планируется провести на 70 улицах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации заместителя руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Ербола Арыстангалиева, конкурс по тендеру на проведение ямочных ремонт выиграло ТОО "Адал Арна". – Предприятие будет проводить текущий ремонт в течение ближайших трех лет, на три года выделено 945 миллионов тенге. В этом году планируется освоить 350 миллионов тенге. На эти средства мы сделаем текущий ремонт, залатаем ямы, построим на нескольких участках остановочные карманы, уложим щебеночно-гравийную смесь. Первые работы
Арайлым Усербаева
В Уральске начали латать ямы на дорогах
Ямочный ремонт планируется провести на 70 улицах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске начали латать ямы на дорогах
В Уральске начали латать ямы на дорогах
По информации заместителя руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Ербола Арыстангалиева, конкурс по тендеру на проведение ямочных ремонт выиграло ТОО "Адал Арна". – Предприятие будет проводить текущий ремонт в течение ближайших трех лет, на три года выделено 945 миллионов тенге. В этом году планируется освоить 350 миллионов тенге. На эти средства мы сделаем текущий ремонт, залатаем ямы, построим на нескольких участках остановочные карманы, уложим щебеночно-гравийную смесь. Первые работы по текущему ремонту начались сразу после того, как растаял снег и высохли дороги. Ямочный ремонт сделан по проспектам Назарбаева, Абая, по улицам С.Датова, Шолохова и Гагарина работы только начались. Во время дождей работы приостанавливаются и возобновляются при наступлении благоприятных погодных условий, - рассказал Ербол Арыстангалиев. К слову, сегодня, 26 апреля, с 19.00 власти города закроют на ремонт мост через реку Урал в сторону поселка Подстепное. Проезд будет закрыт до 7.00 следующего дня, но при необходимости время ремонта могут и продлить. – Мы делали деформационные швы, теперь мы будем фрезеровать старый асфальт и будем класть новый. Потому что ездить по этому мосту стало невозможно, - отметил Ербол Арыстангалиев. Отметим, что в последний раз ремонт на этом участке проводился в 2015 году. Тогда мост через реку Урал был закрыт в течение двух недель. Жители села Подстепное и дачники, чьи участки находятся по другую сторону урального моста, вынуждены были добираться до города и обратно с двумя пересадками. Проблемным участком Ербол Арыстангалиев назвал улицу Шолохова, так как дорога по этой улице находится в плачевном состоянии. – Мы делаем ямочный ремонт, сейчас готовится проект на капитальный ремонт. Все вы знаете, что улица Шолохова является основной объездной дорогой, по ней ездят все фуры и большегрузы. В прошлом году там меняли коллектор, это тоже разрушило дорогу. По проекту предусматривается расширение дороги до шести полос, по три полосы в каждую сторону, замена опор уличного освещения. Но такие работы будут проводиться в будущем году ориентировочно. Проспект Абулхаир хана от улицы С.Датова до деповского моста тоже требует капитального ремонта, готовится проект, но сейчас мы вынуждены ограничиться ямочным ремонтом, - заключил Ербол Арыстангалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ЖКХ ямочный ремонт

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