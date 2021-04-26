В Уральске начали латать ямы на дорогах

Ямочный ремонт планируется провести на 70 улицах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации заместителя руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Ербола Арыстангалиева, конкурс по тендеру на проведение ямочных ремонт выиграло ТОО "Адал Арна". – Предприятие будет проводить текущий ремонт в течение ближайших трех лет, на три года выделено 945 миллионов тенге. В этом году планируется освоить 350 миллионов тенге. На эти средства мы сделаем текущий ремонт, залатаем ямы, построим на нескольких участках остановочные карманы, уложим щебеночно-гравийную смесь. Первые работы