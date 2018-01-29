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Происшествия

В Уральске начали сносить аварийный дом

Сегодня, 29 января, начали снос аварийного 2-этажного дома по улице Курмангалиева, 3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителей аварийного дома, им всем предоставили хорошие квартиры в 6-этажном доме по улице С. Тюленина, 4. - 25 декабря мы вселились в свои новые квартиры. По площади они больше прежнего жилья. Но за это мы не доплачивали, - пояснили жители аварийного дома. Жительница аварийной 2-этажки Ольга ДАВЫДОВА отметила, что раньше у нее было печное отопление. - Я работаю дворником, и в зимнее время было трудновато, денег хватало лишь на две тонны угля. Признаюсь, зам
Кристина Кобина
В Уральске начали сносить аварийный дом
Сегодня, 29 января, начали снос аварийного 2-этажного дома по улице Курмангалиева, 3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам жителей аварийного дома, им всем предоставили хорошие квартиры в 6-этажном доме по улице С. Тюленина, 4. - 25 декабря мы вселились в свои новые квартиры. По площади они больше прежнего жилья. Но за это мы не доплачивали, - пояснили жители аварийного дома. Жительница аварийной 2-этажки Ольга ДАВЫДОВА отметила, что раньше у нее было печное отопление. - Я работаю дворником, и в зимнее время было трудновато, денег хватало лишь на две тонны угля. Признаюсь, замерзали, да и тяжело для женщины топить печь, а теперь просто прелесть, в новой квартире и тепло, и светло, а главное - уютно, - пояснила Ольга ДАВЫДОВА. Дом, расположенный по улице Курмангалиева, был построен в 1964 году. Теперь на этом месте по проекту будет построена 5-этажка. Как рассказал заместитель акима города Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, в нашем городе действует программа ГЧП. - Компания "Орал Полимер" будет строить на этом месте дом. Всем жильцам уже представлены новые квартиры. В старом доме находиться и жить было небезопасно. Инженерные сети и благоустройство будут проведены за счет государственного бюджета, - пояснил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что с 2015 года по 2017 год по программе ГЧП в Уральске снесено 6 аварийных домов. Также в этом году запланирован снос домов по улице Г. Караша, 33/1, улице Кердери, 181,183 и улице Курмангазы, 196, 194, 192. Напомним, 8-квартирный дом, расположенный по улице Курмангалиева, 3, расходился по швам уже не первый год. Фундамент дал осадку, а в стенах образовались сквозные щели. Кроме того, кирпичная кладка полностью отошла по углам дома.  
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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