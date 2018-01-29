В Уральске начали сносить аварийный дом

Сегодня, 29 января, начали снос аварийного 2-этажного дома по улице Курмангалиева, 3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителей аварийного дома, им всем предоставили хорошие квартиры в 6-этажном доме по улице С. Тюленина, 4. - 25 декабря мы вселились в свои новые квартиры. По площади они больше прежнего жилья. Но за это мы не доплачивали, - пояснили жители аварийного дома. Жительница аварийной 2-этажки Ольга ДАВЫДОВА отметила, что раньше у нее было печное отопление. - Я работаю дворником, и в зимнее время было трудновато, денег хватало лишь на две тонны угля. Признаюсь, зам