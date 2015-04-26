В Уральске начались выборы президента Казахстана

Сегодня, 26 апреля, в семь часов утра открылись избирательные участки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Избирательный участок №429, что в здании ЗКАТУ им.Жангир хана, открылся в 7.00 с гимна Казахстана. Самым первым избирателям дарили чай и шоколад. По словам председателя участка Акедила БЕКЕЖАНОВА, кроме студентов к ним относятся еще и жители микрорайонов. - По подсчетам на нашем избирательном участке 2907 избирателей, - рассказал Акедил БЕКЕЖАНОВ. Явка на этом участке высокая, по крайней мере, по нашим субъективным взглядам. Голосовать приходили как студенты, так и люди пожилого в