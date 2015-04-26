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Социум

В Уральске начались выборы президента Казахстана

Сегодня, 26 апреля, в семь часов утра открылись избирательные участки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Избирательный участок №429, что в здании ЗКАТУ им.Жангир хана, открылся в 7.00 с гимна Казахстана. Самым первым избирателям дарили чай и шоколад. По словам председателя участка Акедила БЕКЕЖАНОВА, кроме студентов к ним относятся еще и жители микрорайонов. - По подсчетам на нашем избирательном участке 2907 избирателей, - рассказал Акедил БЕКЕЖАНОВ. Явка на этом участке высокая, по крайней мере, по нашим субъективным взглядам. Голосовать приходили как студенты, так и люди пожилого в
Анэль Кайнеденова
В Уральске начались выборы президента Казахстана
Сегодня, 26 апреля, в семь часов утра открылись избирательные участки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Избирательный участок №429, что в здании ЗКАТУ им.Жангир хана, открылся в 7.00 с гимна Казахстана. Самым первым избирателям дарили чай и шоколад. По словам председателя участка Акедила БЕКЕЖАНОВА, кроме студентов к ним относятся еще и жители микрорайонов. - По подсчетам на нашем избирательном участке 2907 избирателей, - рассказал Акедил БЕКЕЖАНОВ. Явка на этом участке высокая, по крайней мере, по нашим субъективным взглядам. Голосовать приходили как студенты, так и люди пожилого возраста. - Я сегодня голосую впервые, - говорит студентка Алия АКБАЛИЕВА. - Для меня это большая ответственность. Я уверена, что благодаря тому человеку, за которого я проголосовала, наша страна будет и дальше процветать и развиваться. - Я уже голосую, даже не помню в который раз, но всегда голосую за одного человека - Нурсултана Абишевича НАЗАРБАЕВА. Благодаря ему у нас в стране мир и благополучие. Все живем дружно, - говорит Вера БЕРЕЗКИНА. Участок №400 открылся в этом году впервые в одном из зданий ЗКАТУ им. Жангир хана. По словам председателя избирательного участка Бауыржана МУХАМБЕДЖАНОВА, в поселке Зачаганск строится новый микрорайон между атырауской и саратовской трассами, именно для жителей этих домов открыт данный участок. Между тем, некоторые избиратели не могли найти себя в списках. - Дело в том, что дома новые, некоторые были сданы совсем недавно и  жильцы не успели прописаться до того, как люди ходили и записывали всех, - рассказал Бауыржан Мухамбеджанов. - Но здесь у нас работает мобильный ЦОН, где всего за 2 минуты можно получить адресную справку и спокойно голосовать. Если же избиратель зарегистрирован по другому адресу, специалисты ЦОНа помогают и подсказывают, куда им идти голосовать. К слову, аким области Нурлан НОГАЕВ голосовал на избирательном участке №521, что в колледже №5 по улице Шолохова. - Я сам для себя сделал выбор, - сказал уже после того, как бросил бюллетень в урну, Нурлан НОГАЕВ. - Это выбор стабильности, выбор продолжения политики по поддержанию общественного согласия, по динамичному развитию страны.
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   Фото и видео Ербола АМАНШИНА
голосование

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