В Уральске начальника ЦОНа оштрафовали почти на 4 млн тенге за получение взятки

Сегодня, 6 мая, в Уральском городском суде был вынесен приговор экс-начальнику областного ЦОНа Анарбеку МЕРГЕНУ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в суде, в феврале 2012 года Анарбек МЕРГЕН был назначен на должность директора филиала РГП на ПХВ "Центр обслуживания населения" по ЗКО. И именно на этой должности он и совершил преступление. Так, в декабре 2013 года МЕРГЕН своим приказом назначает в порядке перевода главного специалиста накопительного отдела КУСАИНОВУ на должность руководителя отдела г.Уральск. При этом назначении КУСАИНОВА попросила подсудимого провести рота