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Происшествия Социум

В Уральске начальника ЦОНа оштрафовали почти на 4 млн тенге за получение взятки

Сегодня, 6 мая, в Уральском городском суде был вынесен приговор экс-начальнику областного ЦОНа Анарбеку МЕРГЕНУ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в суде, в феврале 2012 года Анарбек МЕРГЕН был назначен на должность директора филиала РГП на ПХВ "Центр обслуживания населения" по ЗКО. И именно на этой должности он и совершил преступление. Так, в декабре 2013 года МЕРГЕН своим приказом назначает в порядке перевода главного специалиста накопительного отдела КУСАИНОВУ на должность руководителя отдела г.Уральск. При этом назначении КУСАИНОВА попросила подсудимого провести рота
Анэль Кайнеденова
В Уральске начальника ЦОНа оштрафовали почти на 4 млн тенге за получение взятки
Сегодня, 6 мая, в Уральском городском суде был вынесен приговор экс-начальнику областного ЦОНа Анарбеку МЕРГЕНУ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
tcon
tcon
 Как сообщили в суде, в феврале 2012 года Анарбек МЕРГЕН был назначен на должность директора филиала РГП на ПХВ "Центр обслуживания населения" по ЗКО. И именно на этой должности он и совершил преступление. Так, в декабре 2013 года МЕРГЕН своим приказом назначает в порядке перевода главного специалиста накопительного отдела КУСАИНОВУ на должность руководителя отдела г.Уральск. При этом назначении КУСАИНОВА попросила подсудимого провести ротацию и назначить ее руководителем Бурлинского районного отдела, а руководителя Бурлинского райотдела перевести на ее место, мотивируя это тем, что ее семья проживает в г.Аксай. Анарбек МЕРГЕН пообещал провести такую ротацию в марте следующего года. Но, как выяснилось, не просто так. За перевод в райотдел МЕРГЕН потребовал у КУСАИНОВОЙ взятку в размере 150 тысяч тенге, на что последняя согласилась. В июне прошлого года КУСАИНОВА, пояснив, что у нее имеется только 100 тысяч тенге, передала их МЕРГЕНУ в его служебном кабинете. Анарбек МЕРГЕН был арестован в январе нынешнего года. Уральский городской суд под председательством судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ признал Анарбек МЕРГЕНА виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП или 3 млн 964 тысячи тенге, которые он обязан заплатить в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. - Судом учтено, что санкцией статьи 311 УК РК - "Получение взятки" предусмотрены различные альтернативные, не связанные с лишением свободы наказания. С учетом данных о личности подсудимого, наличия смягчающего ответственность и наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, малолетних детей, находящихся на его иждивении, то, что данное преступление относится к категории средней тяжести, суд считает возможным назначить подсудимому МЕРГЕНУ наказание в виде штрафа, находя данное наказание необходимым и достаточным для его исправления, - пояснили с суде. Кроме того, суд лишил МЕРГЕНА права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет. Также в отношении экс-начальника ЦОНа было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата чужого вверенного имущества", которое суд постановил прекратить в связи с отказом от обвинения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
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