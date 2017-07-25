Судебный процесс над 43-летним Абдухалилом АБДУЖАББАРОВЫМ начался сегодня, 25 июля, в Уральском городском суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В суде Абдухалил АБДУЖАББАРОВ рассказал, что он многодетный отец.
- У меня 10 детей, 9 из них несовершеннолетние. У меня есть высшее образование, родом я из Шымкента. Раньше я работал библиотекарем в мечети "Пайгамбара" в городе Медина Саудовской Аравии, где и проживал. 18 февраля этого года был задержан в городе Алматы, - рассказал Абдухалил АБДУЖАББАРОВ.
Подсудимый "шейх Халил" в суде изъявил желание, чтобы суд проходил с участием присяжных заседателей. Однако судья Руслан ЖУМАГУЛОВ объяснил, что с участием присяжных судят только по особо тяжким преступлениям. Абдужаббарова судят за тяжкое преступление, поэтому судебный процесс не может проходить с участием присяжных заседателей.
Со слов прокурора Даукенова, подсудимый обвиняется по статье 164 УК РК в редакции 1997 года - "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды".
- Абдухалил АБДУЖАББАРОВ совершил преступления, угрожающие безопасности страны. Он известен под несколькими именами: "шейх Халил", "учитель Халил" и другие. С 1993 по 1999 год он получил образование в международном исламском университете в Пакистане, где и попал в нетрадиционное течение ислама. В 1994 году незаконно пересек границу Афганистана, где побывал в лагере, где обучают моджахедов, там он увидел, как обучают экстремистов, утвердил свои знания. Затем снова вернулся в Исламабад в университет, - сообщил прокурор Даукенов. - С 1999 по 2003 год в медресе, которая находится в Шымкенте, обучал чтению Корана. Позже работал старшим преподавателем в казахско-кувейтском университете. В 2002-2003 годах от своего ученика Кусаинова, который был родом из Атырау, он узнал, что на западе Казахстана мало людей, знающий арабский и грамотных в религии. После он приехал в Атырау и стал тесно общаться с жителями для распространения своей идеологии.
Прокурор поведал, что Абдухалил АБДУЖАББАРОВ входил в доверие людям, набирал своих слушателей и пропагандировал свою идеологию.
- Он вводил такие понятия, как "кафир", "харам" (нельзя есть мясо животных, которые были зарезаны человеком, не читающим намаз - прим. автора). После того, как руководство узнало, чем занимается шейх Халил, его освободили от должности преподавателя в медресе в конце 2003 года. На следующий год он вместе с семьей переехал в Уральск, а затем отсюда ездил в Актобе, где набирал слушателей, - рассказал прокурор. - В "Красной мечети" Уральска подсудимый вместе со своим последователем Касымовым стал набирать людей, они собирались в 6 микрорайоне на съемной квартире. Более чем 20 людям он внушил свою идеологию. "Учитель Халил" вначале вел себя очень воспитанно, говорил, что нужно помогать нуждающимся.
Кроме того, Абдухалил АБДУЖАББАРОВ в 2005 году ездил в Актобе и Атырау, где также набирал слушателей, снимал жилье, продолжал пропагандировать экстремистскую идеологию среди населения.
По словам прокурора Даукенова, мусульмане Уральска поделились на два жамагата, на тех, которые не едят мяса животных, зарезанных не мусульманином, не читающих намаз, те самые "кафиры", и тех, кто придерживается традиционного ислама.
На судебном процессе "шейх Халил" заявил, что свою вину не признает. Стоит отметить, что судебные заседания проходят в открытом режиме, однако допрашивать свидетелей процесса было решено без журналистов в целях безопасности свидетелей.
Напомним,
Абдухалил АБДУЖАББАРОВ был известен среди своих последователей, как «шейх Халил». Он обвиняется в распространении радикального «чистого ислама» в Западно-Казахстанской области.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА