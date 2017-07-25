- ЧП произошло 24 июля в 21.30 в г.Кульсары. Парень 1990 года рождения бросился спасать двоих тонущих девушек в р.Жем и утонул сам. Тело молодого человека было извлечено из воды в 22.00, - сообщил дежурный. Отметим, что двумя днями ранее в пригороде Атырау на "диком" пляже утонул 30-летний парень.