Договор с предыдущим подрядчиком заказчик - компания КПО б.в. - расторгла из-за множества дефектов и упущенных сроков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов руководителя ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, КПО б. в. расторгла договор с ТОО "АзияТехСтрой" еще в прошлом году. - Сейчас уже определен новый подрядчик - ТОО "АсарСтройСервис", которые в скором времени закончат капитальный ремонт проспекта Достык. Сейчас компания уже ведет закуп строительных материалов. На этом объекте остались неотремонтированными тротуары, надо устранить дефекты, допущенные прежними строителями, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Стоит отметить, что асфальт по проспекту Достык положили в 2016 году, однако качество дороги горожане увидели лишь этим летом, когда выпало рекордное количество осадков в виде дождя и дорога ушла под воду. - Что касается луж, которые образовались совсем недавно, когда в городе выпала месячная норма дождя за один день, то наша арычная система не рассчитана на такое количество осадков. У нас есть лотки-испарители и система водоотведения, однако и она не может вместить в себя столько воды. Сейчас акимат города занимается вопросом проектирования водоотведения на центральных улицах Уральска, - пояснил Мухамбеткалиев. В 2017 году на ремонт дорог в областном центе было выделено более 9 млрд тенге, на которые планируется отремонтировать 67 улиц. Напомним, реконструкцию дороги по пр. Достык проводят за счет средств КПО б. в. на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 3 километра.  