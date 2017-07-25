Фото из архива "МГ" Западно-Казахстанская область подписала соглашение о сотрудничестве с крупнейшей мясоперерабатывающей компаний в Иране. – Для первой партии мы подготовили 18 тонн охлажденной ягнятины для поставки в Тегеран. Две фуры уже в прошлый четверг вечером доставили груз в международный аэропорт Актау, откуда чартерным рейсом иранские партнеры доставили мясо в пункт назначения, – рассказал один из акционеров ТОО «БатысМаркаЛамб» Рахимжан Исмагулов. –Это наша первая поставка и мы надеемся, что тот контракт, который мы подписали на полторы тысячи тонн с партнерами из Ирана, в частности господином Хади, представителем самой крупной компании в Иране по переработке мяса, мы выполним в полном объеме с поддержкой нашего руководства области и товаропроизводителей региона. На встрече было отмечено, что следующую партию в Иран было запланировано отправить уже через пару дней, но в связи с тем, что ягнята не добрали в весе, возможно, поставка будет осуществлена позже, но с учетом этих дней. Уже через пару недель начнутся регулярные поставки ягнятины. К слову, иранская компания "Санае" готова принимать три партии в неделю, а ТОО "БатысМаркаЛамб" имеет возможности удовлетворять этот спрос. Как отметил представитель иранской компании Хади Хадад Задэ, ягнятина пользуется огромным спросом на иранском рынке, а казахстанская высоко ценится за качество и превосходный вкус. – Наш контракт с казахстанским предприятием подписан не на пару месяцев, а на довольно продолжительный срок, это важно для обеих сторон сотрудничества, так как с Казахстаном у нас сложились добрые отношения, – подчеркнул господин Хади. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, соглашение о сотрудничестве было оговорено во время прошлогоднего визита нашей делегации в Иран. После визита главы государства в Иран, между странами сложились очень хорошие взаимоотношения. Как отметили представители ТОО «БатысМаркаЛамб» проблем с сырьем нет, один только Акжайыкский район, где расположен завод, пока вполне способен обеспечить ягнятами производственные мощности, в дальнейшем планируется поставлять сырье и из других районов области.