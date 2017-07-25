Скриншот с видео Видео множественного столкновения было опубликовано в паблике zello_atyrau. В настоящее время на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Предварительная причина ДТП - несоблюдение дистанции между автомобилями. По данным ДВД Атырауской области, с начала года в Атырау зарегистрировано 109 ДТП, в которых погибли 17 человек и 130 пострадало. Официальный комментарий от пресс-службы ДВД последует. 7CqHQ17NKaA