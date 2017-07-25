ДТП произошло 22 июля в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sbil_zhenshinu (1) Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, их ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела. - Органу уголовного преследования даны указания об обеспечении полноты и всесторонности расследования, с решением вопроса об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей в соответствии с требованиями закона, а также с учетом тяжести деяния и наступивших последствий, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Напомним, в редакцию МГ обратились родные погибшей Айгуль Сулейменовой. Они рассказали, что женщина вместе с детьми приехала в Уральск из Актобе. 22 июля ее вместе с дочерью сбила автомашина. Айгуль от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались четверо детей, самому младшему из которых всего полтора года.  