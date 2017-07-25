Горожане до сих пор  не оплатили огромные долги за горячую воду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, подогрев воды в городе появится, как только уральцы погасят свои долги. - Горячую воду дадим только после того, как население начнет гасить долги. Мы за газ так и не заплатили, поэтому когда появится горячая вода - сказать не могу, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. Напомним, 15 июля в городе отключили горячую воду из-за долга за газ в размере 223 млн. При этом население должно ЖТЭ около 500 млн тенге.