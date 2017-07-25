Одним из ярких примеров является предприниматель Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН, он является членом сельского производственного кооператива «Жасыл Ауыл». - В этом году я планирую закупить 60 голов маточного поголовья и 8 быков абердин-ангусской породы. На каждого быка государство выделяет субсидии в размере 150 тысяч тенге. Я выбрал именно эту породу, потому что она мясного направления. Молодняк рождается с небольшой массой - до 28 кг, и уже за шесть месяцев они вырастают и достигают 180 килограммов, но это если их откармливают материнским молоком. Когда телят лишают материнского молока, то за сутки они прибавляют в весе по килограмму. Это выгодная мясная порода, которая подходит для условий нашего региона, - рассказал Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН. Кроме того, в моем подворье есть 320 лошадей. - Держу лошадей Кушумской и Мугалжарской породы. Эти породы тоже мясного направления. Лошади Кушумской породы обладают разносторонней производительностью, и так как эту породу выводили на территории ЗКО, она полностью приспособлена под наш регион с хорошим мясным набором и выносливостью. Для качественного преобразования местных табунных лошадей у нас имеется лошади Мугалжарской породы. Все документы на конопоголовье у нас имеются, - рассказал Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН. Со слов предпринимателя, сейчас чувствуется нехватка скотобойни. - Я так думаю, что это некая проблема не только для предпринимателей, но и для местных жителей. Вот поэтому я готовлю проект или предложение для местного населения, хочу предложить нашим сельчанам на договорной основе пасти их скот. Но при одном условии, что они будут сдавать скот только в убойный цех, который мы построим. Эта услуга будет стоить недорого, примерно 5 тысяч тенге, но а время сдачи скота сельчане сами будут определять, в принципе, как им будет удобно, - поведал Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН. Стоит отметить, что убойный цех будет рассчитан на 5 тонн в сутки, то можно будет принимать по 10-12 голов ежедневно. Кроме того, в новом убойном цеху будет расположена лаборатория, где мясо будет проверяться ветеринарами. Государство будет выделять субсидии на каждую голову зарезанного скота в убойном цех по 20 тысяч тенге, только в рамках программы «Агробизнес-2020».