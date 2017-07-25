Представители компании "SMS BUS" и "Busreport" презентовали свою идею перевозчикам и акиму города Мурату МУКАЕВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, целью проекта является создание единого диспетчерского пункта. - Главная задача проекта - качество услуг, удобное и безопасное перемещение пассажиров по городу. Представители компании рассказали, что если внедрить их технологию, то горожане смогут оплачивать проезд, отправив всего лишь одно sms-сообщение со своего телефона, - отметили в пресс-службе акимата г. Уральск. Стоит отметить, что пассажирский транспорт города представлен 6 предприятиями перевозчиками, которые обслуживают 32 автобусных маршрута. Ежедневно на линию выходят около 500 единиц техники - 150 автобусов большой вместимости, 210 автобусов среднего класса и 140 микроавтобусов. Напомним, 27 июня на сессии городского маслихата был утвержден новый тариф на проезд - 80 тенге. Последний раз проезд повышался в 2013 с 50 тенге до 60 тенге. Однако, по словам пассажироперевозчиков, уже тогда тариф был убыточным. Заявку на повышение стоимости общественного транспорта перевозчики  подавали несколько раз, объясняя это тем, что подорожало абсолютно все - начиная от горючего и запчастей, заканчивая коммунальными услугами.  Все это время они просили повысить тариф хотя бы до 80 тенге, так как несут огромные убытки и общественный транспорт может просто встать. С 1 августа в городе повышается стоимость билета в автобусах.  