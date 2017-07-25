- По факту распространенного в социальных сетях видео потасовки водителя и пассажира на основании заявления пассажира в отношении 32-летнего водителя был заполнен административный протокол по статье 434 ч.1 "Мелкое хулиганство", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Отметим, что нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц влекут за собой штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до десяти суток. Напомним, что 24 июля на одной из остановок города Атырау произошел неприятный инцидент. Водитель пассажирской "Газели" в грубой форме вытолкал пассажира из маршрутки, сопровождая свои действия нецензурной бранью.