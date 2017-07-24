Закроют дорогу 25 июля в полночь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на ремонт закроют участок автодороги по улице Жангир хана от 8 километра до кольца СХИ. Стоит отметить, что в скором времени на капитальный ремонт будет закрыта улица Гагарина от путепровода в районе второй базы до улицы Сырыма Датова.  