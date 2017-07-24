ЧП в высшем колледже произошло сегодня, 23 июля в первой половине дня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Скриншот с видео О чрезвычайном происшествии в колледже, где обучают будущих нефтяников, расположенном в микрорайоне Нурсая, сообщил дежурный ДЧС. - Замыкание проводки в подвальном помещении колледжа APEC PetroTechnic произошло сегодня, 23 июля, в 11.00. В результате начал тлеть электрический кабель, что вызвало сильное задымление. Люди находящиеснаходящиеся внутри корпуса, сориентировавшись, стали сами покидать здание, последствия замыкания были устранены, - сообщил дежурный. Ерлан ОМАРОВ Видео с паблика zello_atyrau
В высшем колледже APEC Атырау произошло замыкание проводки
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Marat
editor