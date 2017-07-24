В данный момент завершены работы по асфальтированию 70 улиц общей протяженностью 58,1 километра в городе Атырау, микрорайонах Мунайшы, Жұлдыз, Көктем, поселках Курмангазы, Аксай, Акжар, Бирлик, Водниково, Ширина, Таскала-2 и Бесикти. Параллельно ведутся работы на 311 улицах протяженностью более 200 километров. Если говорить более подробно, то это 26 улиц в городе Атырау, 10 улиц в Атырауском сельском округе, 6 улиц в Аксайском сельском округе, 55 улиц в Балыкшинском сельском округе, 30 улиц в Геологском сельском округе, 15 улиц в Дамбинском сельском округе, 24 улицы в Жумыскерском сельском округе, 17 улиц в Еркинкалинском сельском округе, 10 улиц в Кенозекском сельском округе, 118 улицы в Кайршахтинском сельском округе. Работа на вышеуказанных улицах в настоящее время на начальной стадии. Уже задействовано около 80 единиц техники и более 160 рабочих. Для ведения работ ежедневно используется около 54 тонн инертных материалов. В 2017 году на 21 200 метрах автодорог в г. Атырау были произведены работы по ямочному ремонту. Ранее, в марте 2017 года, аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что в этом году местные исполнительные органы сделают упор на строительство дорог, подчеркнув, что он и его заместители будут тщательно контролировать своевременность выполнения работ и целесообразность расходования бюджетных средств.Фото предоставлено РСК