Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила и.о. руководителя управления образования Зауре ГУМАРОВА, предшкольная подготовка обязательна и осуществляется в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. - Кроме предшкольной подготовки будут создаваться классы продленного дня. Они формируются при наличии специальных условий и свободных площадей. Решение об открытии классов продленного дня принимаются руководителями отделов образования и директорами школ только после окончания набора учащихся. Классы и контингент формируются до 1 сентября. При наборе в класс продленного дня в первую очередь места предоставляются учащимся из социально-уязвимых семей, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. Стоит отметить, что в новом учебном году планируется набрать в классы предшкольной подготовки более 10 тысяч детей и 11 тысяч первоклашек.