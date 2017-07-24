В соцсети появилось видео, снятое в районе СОШ №20. Автор видео заснял, как двое парней, стоя около многоэтажки, нюхают клей. При этом парни не скрывают то, чем они занимаются. - Даже и пакеты не прячут, среди белого дня нюхают клей. Район 20 школы, рядом с магазином "Айя". Может, родители узнают своих чад, - комментирует автор видео. Мнения пользователей интернета разделились. Одни были возмущены, что родители не следят за своими детьми, другие утверждают, что токсикоманы были и будут всегда. - Они сейчас везде, даже на рынке можно встретить, даже не прячутся. За курение штрафуют, а вот клей нюхать можно, прям не прячась, - пишет пользователь под ником Балашова. - Когда мы росли, наши родители были намного адекватнее родителей нынешнего поколения и следили за детьми, - прокомментировал другой пользователь. qJpirmFgy8U