Массовая вырубка деревьев в 6 микрорайоне началась 19 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vyrubka dereviev (2) В редакцию "МГ" обратились местные жители микрорайона №6, которые рассказали, что по улице Кунаева, рядом с домами №10, №11, №18, в районе ресторана "Керемет", полным ходом идет вырубка деревьев. Местные жители недоумевают, как могли продать эту землю и лесополосу, где 26 лет назад многие из них эти деревья сажали собственными руками, к тому же этот лесок отделяет жилые дома от трассы Уральск-Чинарево. По словам рабочих, которые спиливают деревья, работа по вырубке данной площади началась еще 19 июля. Кроме того, у них всегда при себе документация о том, что это частная собственность. Как рассказала местная жительница Несибела, она живет в  доме №10, перед окнами которого спиливают деревья, уже 26-ой год. - Ну разве можно позволять строить на этом месте кафе и рестораны, ведь тут живут люди, которые хотят спокойно жить, в конце концов, спать ночами. Я воспитываю одна больного ребенка. И он у меня постоянно просыпается из-за шума в соседнем ресторане, а если тут построят еще кафе, куда нам деваться? - задается вопросом Несибела. Кроме того, еще одна местная жительница по имени Ирина добавила, что им ежедневно приходится слушать, как люди празднуют свои дни рождения и свадьбы в ресторане до 3 часов ночи. - Мы уже обращались в КСК с жалобами. Теперь вопрос: чем думали люди, когда давали разрешение на строительство кафе под окнами трех многоэтажных домов? - спрашивает Ирина. Со слов местной жительницы Раисы, в разрешении от ЖКХ указано, что за одно спиленное дерево по закону должны высадить три хвойных или лиственных дерева высотою не менее 2 метров. - Если тут они все спилят и построят на этом месте ресторан, где они высадят деревья? В другой части города? Нам от этого не легче, тем более лесополоса служит для жителей как защита от пыли, которая идет от постоянного потока транспорта, и как шумоизоляция, - заявила Раиса. Как отметил председатель КСК "Северный"  Александр ТАНЧЕНКО, в документации, которую им предоставили рабочие, есть все необходимые разрешения. Кроме того, целевое направление участка площадью 0,4 га предназначено под кафе или ресторан. - Мы все понимаем, что это частная собственность. Но мне вместе жителями этих домов просто непонятно, как такое может быть. В других городах между дорогой и домами ставятся плиты специальные для поглощения звука, но у нас же все наоборот, - говорит Александр ТАНЧЕНКО. Напомним, в сентябре 2016 года, в небольшом парке, который по словам жителей был посажен в 70-х годах прошлого века в честь полета Юрия Гагарина в космос, началась массовая вырубка деревьев. Местные жители стали бить тревогу. 1 июня 2017 года на апелляционном судебном заседании  куплю-продажу земельных участков на территории сквера признали недействительным. vyrubka dereviev (7) vyrubka dereviev (6) vyrubka dereviev (5) vyrubka dereviev (4) vyrubka dereviev (3) vyrubka dereviev (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА