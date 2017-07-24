Неприятный инцидент произошел на ул.Сатпаева на остановке "Площадь Абая". Водитель маршрутной "Газели" в грубой форме препятствует нахождению пассажира в маршрутке. Речь его сопровождает нецензурная брань. В свою очередь пассажир пытается вновь сесть на свое место в маршрутку со словами: "Я еще не доехал". Однако водитель снова пытается вытащить пасссажира из транспорта, сообщая, что есть и другие автобусы, и он не собирается везти его на своем. После этого пассажир требует у кондуктора деньги за проезд и спешит удалиться. В это время все происходящее на камеру телефона снимает очевидец на остановке. По версии одной из подписчиц паблика zello_atyrau, якобы водитель оскорбил пассажирку, которая попросила долго не стоять на остановках в ожидании пассажиров. В ответ на это на женщину обрушилась волна нецензурной брани. А мужчина, которого высадили на остановке, всего лишь заступился за женщину, попросив водителя соблюдать этику общения. За комментарием по данному факту мы обратились по телефону горячей линии КГП "Smart Atyrau", призванного блюсти порядок в пассажирском транспорте нефтяной столицы, где сообщили, что по данному факту проводится проверка, инцидент произошел на маршруте 4, следующем по направлению "Нурсая - рынок "Дина". В пресс-службе ДВД пообещали прокомментировать данный инцидент позже. osjhU_X5ldE