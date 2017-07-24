Елена ДУСУБАЛИЕВА Как рассказала председатель СПК «Батыс Сут» Елена ДУСУБАЛИЕВА, сельчане, которые успели вступить в СПК, будут получать субсидирование от государства. - Помимо того, что, к примеру, каждый учредитель кооператива сдает молоко и получает за это деньги, в среднем 80 тенге за литр молока, у него еще начинают скапливаться субсидии в размере 10 тенге на литр молока. Вот наше СПК в феврале только открылось. На сегодняшний день в его состав входит 26 человек. Еще субсидии мы не получали, но думаю, это будет производиться по накопительной системе. Я документально сверяю сдачу молока каждого пайщика, отмечаю и сдаю отчеты, а потом эти люди получают субсидии. Это своего рода мотивация от государства, чтобы безработные люди начинали разводить скот и поднимать сельское хозяйство Западного региона, - заявила Елена ДУСУБАЛИЕВА. Елена ДУСУБАЛИЕВА отметила, что субсидий из СПК «Батыс Сут» по сдаче молока пока никто не получал. Между тем индивидуальные предприниматели, которые находятся в составе СПК, могут оформить кредит. - Но кредит из фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдается только на закуп и разведение скота, но никак не на возведение хозяйственных построек. К тому же те, кто берут кредит, должны оставить что-то в залог, например, свой дом. Первые полгода у кредиторов так называемые каникулы, то есть они ничего не платят. Основной плюс кредитования - это маленький процент - 6%. Стоит отметить, что по программе «Агробизнес-2020» в сельский производственный кооператив успели вступить сельчане из Чеснокова, Январцево, Трекино, Чеботарево, Рубеженское, Дарьинск. За первое полугодие существования СПК трое учредителей успели пройти кредитование. - Самая большая сумма кредита в нашем СПК - это 4 миллиона тенге, - сказала Елена ДУСУБАЛИЕВА.