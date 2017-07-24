По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sbil_zhenshinu (1) По словам заместителя местной полицейской службы ДВД ЗКО Кенжебека КУСПАЕВА, по факту ДТП начато расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". - 22 июля примерно в 14.30 по улице Камбар батыра, возле дома №6, водитель автомашины "Хёндай" совершил наезд на двух женщин, стоявших на обочине дороги. В результате ДТП на месте погибла женщина 1974 года рождения, девушка 1995 года рождения с диагнозом закрытый перелом правого бедра была госпитализирована в хирургическое отделение Областной клинической больницы. В настоящее время ведется расследование, назначен ряд экспертиз. По результатам экспертизы водитель был трезв, - сообщили в полиции. Напомним, в редакцию МГ обратились родные погибшей Айгуль Сулейменовой. Они рассказали, что женщина вместе с детьми приехала в Уральск из Актобе. 22 июля ее вместе с дочерью сбила автомашина. Айгуль от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались четверо детей, самому младшему из которых всего полтора года.