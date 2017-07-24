Воскресенье, 22 июля, в Атырау ознаменовалось важным событием для всех любителей большого тенниса. Новый Центр, открытый еще в декабре прошлого года, официально начал работу. Более 600 гостей пришли на День открытых дверей в новый спортивный комплекс. - С ФОКа "Мунайшы" в новый Центр переехали 123 юных спортсмена. По официальным данным, еще в декабре прошлого года в очереди на занятие теннисом стояло 530 человек. Мы уверены, что сможем принять абсолютно всех желающих заняться этим видом спорта, - рассказала директор областной Федерации тенниса Вера ТИХОМИРОВА-БРЕГВАДЗЭ. Новый спортивный центр состоит из четырех внутренних и четырех наружных кортов. Одновременно здесь могут тренироваться до 600 спортсменов. Таким образом, нехватка тренировочной площади для спортсменов решена на 400%. - Занятия будут проводить 4 высоко квалифицированных тренера, а также 2 инструктора. График работы центра – с 8 утра до 23.00. Заниматься любимым вида спорта смогут и взрослые, - рассказала Вера ТИХОМИРОВА-БРЕГВАДЗЭ. Новый теннисный корт отвечает всем международным стандартам. Его особенность в уникальном в покрытии толщиной в 7,5 мм. Его стелили специалисты из Испании, которые были задействованы в подготовке кортов на Олимпийских площадках в Рио-де-Жанейро.