Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск,в Уральске появится семь новых многофункциональных спортивных площадок. -Городской акимат совместно с фондом развития социальных проектов «SamrykKazynaTrust» построят площадки с зонами для занятия хоккеем, футболом, баскетболом, воркаутом и уличными тренажерами, - сообщили в гороском акимате. - Заниматься спортом на этих площадках можно будет круглогодично. Здесь будут установлены современные тренажеры. Введение в строй объектов запланировано до конца текущего года. Спортивные площадки появятся возле СОШ №13 в районе остановки Мясокомбинат, между СОШ №17 и №19, между домами №5 и №7 в пятом микрорайоне, в парке культуры и отдыха, в микрорайоне "Болашак" в поселке Зачаганск, в районе спортивного комплекса "Арман" и поликлиники №5 и по проспекту Абулхаир хана. Сейчас в Уральске насчитывается всего 44 дворовые спортивные площадки 8 сентября 2016 года состоялось открытие спортплощадки в микрорайоне "Астана". По словам акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в следующем году планировалось построить еще тридцать площадок в разных районах города Уральск. - На строительство одной такой спортплощадки из городского бюджета выделяется 7,5 млн тенге. Здесь дети смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол. Сейчас в городе у нас есть десять хоккейных коробок и 34 спортивные площадки, - отметил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в этом году в благоустройство дворовых территорий не входит установка детских площадок. Детские площадку будут установлены позже, по другой государственной программе. Городские власти начали приводить в порядок детские площадки во 280 дворах. Как отметили подрядчики, большинство спортивных сооружений в них пришло в негодность. Хотя в некоторых дворах сами жители следят за сохранностью скамеек и турников, ремонтируя их по мере необходимости. Спортивные площадки, турники, горки и качели в городских дворах находятся на балансе спортивного клуба «Намыс». Именно они следят за работой подрядной организации. - Запланировано привести в порядок 281 двор. На эти цели из бюджета города выделено 15 млн тенге. Мы красим спортивные сооружения, ремонтируем скамейки и качели. В августе должны закончить, - отметил директор спортклуба «Намыс» Александр Каракушиев.