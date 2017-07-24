Как рассказал председатель СПК «Жасыл Ауыл» Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН, в этом сельском производственном кооперативе приняли участие три пайщика с Зеленовского округа. - Наше направление - животноводство. У меня в хозяйстве на сегодняшний день 400 голов баранов, 200 голов крупно-рогатого скота и 320 голов лошадей. Кроме того, в хозяйстве насчитывается 600 маточных голов с приплодом. Для того чтобы кормить скот у нас имеются пашни площадью 920 гектаров, на 200 гектарах у нас посеян ячмень и на 480 гектарах суданка. Так что пастбищ у нас хватает, и с этим проблем у нас нет. Государство оказывает хорошую поддержку для бизнесменов и предпринимателей именно сельскохозяйственного сектора, - отметил Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН. Со слов Нурлыбека ХАЙРУЛЛИНА, в 2012 году он взял в кредит 10 миллионов тенге и начал развивать свой бизнес. - Все началось с того, что я закупил 53 головы крупно-рогатого скота. На сегодняшний день мы поднялись до 220 голов. Сейчас тем, кто начал работать по программе "Агробизнес-2020" и участвовать в кооперативных проектах, намного проще. Государство выплачивает субсидии для развития племенного животноводства. К примеру, я покупаю ежегодно по две головы племенных быков в возрасте от 8 до 12 месяцев. Стоимость каждой головы составляет 350 тысяч тенге. Но так как я состою в СПК, на каждого быка государство выплачивает субсидии в размере 150 тысяч тенге за одну голову. То есть хороший племенной бык мне обходится в 200 тысяч тенге, я считаю, что это хорошая поддержка, - отметил Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН. Кроме того, предприниматель отметил, что на маточное поголовье они получают по 10 тысяч тенге субсидий, а на приплод телят по 8 тысяч тенге. Стоит отметить, что в скором времени будет построен убойный цех. - Сейчас местным жителям приходится резать скот где попало. Когда будет убойных цех, забить скотину будет гораздо проще. Он будет рассчитан на 5 тонн, то есть в день мы сможем принимать по 10-12 голов скота, - поведал Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН.