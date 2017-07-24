Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, для оказания социально-правовой помощи по принципу «одного окна» лицам, состоящим на учете в службе пробации при районном филиале национальной палаты предпринимателей функционирует «кабинет пробации». - "Кабинетом пробации" 11 лицам уже была оказана социально-правовая помощь, в том числе 8 медицинская психологическая помощь, 5 человек были трудоустроены и один направлен на обучение, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. Стоит отметить, что такой кабинет функционирует во всех районах ЗКО.