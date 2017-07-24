Сегодня, 24 июля, в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор 28-летней Елене ЕЛФИМОВОЙ и Николаю БЕРЕЖНОМУ за жестокое убийство молодого парня. Из материалов дела следует, что младшая сестра Елены ЕЛФИМОВОЙ Башпакова пожаловалась ей на своего парня. Она рассказала, что он, встречаясь с ней около двух лет переписывается с другими девушками в социальных сетях. Елена ЕЛФИМОВА решила не затягивать и поговорить с парнем сестренки. Более того, попросила своего сожителя 55-летнего Николая БЕРЕЖНОВА помочь ей в этом. - 8 апреля на съемную квартиру, где проживали Елфимова с Бережным, под предлогом празднования дня рождения пригласили младшую сестру Елфимовой Башпакову с ее молодым человеком Ковалевым. На квартире все вместе они распивали спиртное. Ковалев решил лечь спать, так как ему рано утром нужно было вставать на работу. Примерно в три ночи, когда Ковалев уснул, Елфимова зашла к нему в комнату и начала бить его по голове тупым предметом. Когда парень начал сопротивляться, Елфимова взяла шнур от DVD-проигрывателя и стала душить его, при этом попросила своего сожителя помочь ей подержать ноги жертвы. Бережной держал Ковалева, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Позже Елфимова зашла в комнату к Башпаковой и сказала, мол, ты ничего не знаешь и Ковалева больше нет, - сообщил судья Нурлан ГУБАШЕВ. На утро следующего дня тело мертвого Ковалева Елфимова с Бережным закрутили в ковер и отвезли на такси на берег реки Чаган в район поселка Асан. Там труп выбросили с обрыва, надеясь, что его унесет течением, и об этом икто не узнает. - Суд признал 28-летнюю Елену ЕЛФИМОВУ виновной, согласно статье 99 УК РК - "Убийство" приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима, а 55-летнего Николая БЕРЕЖНОВА к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима, - озвучил приговор Нурлан ГУБАШЕВ.