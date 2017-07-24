В минувшее воскресенье на участке Лесхоз у водоема Петрушкино, что в 65 км от Атырау, в реку Урал было выпущено 10 тысяч мальков. В акции приняли участие специалисты рыбоохранной инспекции, сотрудники нефтяной компании и волонтеры неправительственной организации "Ынтымак Атырау". В этот день была спасена молодь частиковых пород рыб - сазана, воблы, карася и леща.- Ежегодно река Урал в начале лета выходит из своих берегов, образовывая множество мелких водоемов, в которых рыба успевает отнереститься. Когда вода вновь возвращается в русло, появившиеся мальки уже не могут попасть обратно в реку. А в мелких озерах с наступлением летней жары им грозит гибель. Тем более, что этим летом в регионе сохраняется очень высокая температура. Именно на спасение мальков, оставшихся в мелких высыхаемых водоемах и ориентирована ежегодная акция, проводимая в регионе с 2012 года, - рассказала директор проекта "Программа развития сообщества "Ынтымак" Майя ШАМЕНОВА. За 5 лет в Атырауской области в спасении мальков приняли участи около 200 волонтеров, было спасено в общей сложности 60 тысяч мальков рыбы частиковой породы. По словам организаторов акции, работы по спасению мальков продолжены 12 августа.