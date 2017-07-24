Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошел 22 июля на платном пляже "Бала-тау" в парке культуры и отдыха. - Мальчик утонул в 14.40 и в 14.50 его тело достали из воды. Он не умел плавать и пошел купаться один, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.