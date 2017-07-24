Тело подростка извлекли из воды работники пляжа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошел 22 июля на платном пляже "Бала-тау" в парке культуры и отдыха. - Мальчик утонул в 14.40 и в 14.50 его тело достали из воды. Он не умел плавать и пошел купаться один, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.