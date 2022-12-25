- Памятник посвящён нашим писателям, которые внесли огромный вклад в культуру казахского народа. Это настоящие войны пера. Памятник, открытый сегодня, символизирует неразрушимую связь между нашей национальной литературной традицией и современностью, прекрасными молодыми писателями и поэтами. Пускай процветает наш Казахстан, - отметил ведущий мероприятия Расим Жумагалиев, он же артист культурного центра имени Кадыра Мырза Али.Отметим, что подрядчиком проекта является компания ТОО «Ануш курылыс», которая выиграла тендер на сумму 750 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фёдор Ситковский
В Уральске наконец открыли бульвар за 750 млн тенге
Его назвали аллеей писателей. Новый бульвар строился на проспекте Абулхаир хана от улицы Циолковского до улицы С. Датова и далее до улицы Шолохова. Сдать бульвар в эксплуатацию сначала планировали ко Дню города, потом - ко Дню Республики. В итоге сдали 19 декабря. На аллее соорудили памятник казахстанским национальным писателям. Сама же зона отдыха покрывает собой пространство площадью в 13 тысяч квадратных метров - со скамейками, велодорожками и площадками для спорта и игр. Торжество посетили аким области, аким города и лауреат государственных литературных премий Айткали Нариков. По словам ор