В Уральске наконец открыли бульвар за 750 млн тенге

Его назвали аллеей писателей. Новый бульвар строился на проспекте Абулхаир хана от улицы Циолковского до улицы С. Датова и далее до улицы Шолохова. Сдать бульвар в эксплуатацию сначала планировали ко Дню города, потом - ко Дню Республики. В итоге сдали 19 декабря. На аллее соорудили памятник казахстанским национальным писателям. Сама же зона отдыха покрывает собой пространство площадью в 13 тысяч квадратных метров - со скамейками, велодорожками и площадками для спорта и игр. Торжество посетили аким области, аким города и лауреат государственных литературных премий Айткали Нариков. По словам ор