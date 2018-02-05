В Уральске неизвестные пытались ограбить обменник

Попытка взлома обменного пункта на пересечении улиц Молдагуловой и Жукова произошла 4 февраля около 5.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов очевидцев, полицейские и сотрудники охранной фирмы прибыли на место после того, как сработала сигнализация. В пресс-службе ДВД ЗКО факт попытки ограбления подтвердили. - Попасть внутрь обменного пункта преступники не смогли. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Попытка грабежа". Виновные лица пока не установлены, - заявили в пресс-службе ДВД ЗКО. Стоит отметить, что сейчас обменный пункт не работает. Фото Медета МЕДРЕСОВА