В Уральске обновили график работы спецЦОНа

В госкорпорации отметили, что в дежурных спецЦОНах прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18.00, а выдача документов – до 20.00.

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО сообщили, что с 22 октября дежурные специализированные центры обслуживания населения страны будут работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00, по субботам - с 9:00 до 13:00.

Дежурные ЦОНы будут работать по прежнему графику – с 9.00 до 20:00

В госкорпорации отметили, что в дежурных спецЦОНах прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18.00, а выдача документов – до 20.00.

Дежурные ЦОНы также работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00. Напомним, дежурный спецЦОН города Уральск находится по адресу: ул. Жангирхана 160.