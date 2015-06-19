В Уральске обсудили патриотическое воспитание молодежи

Сегодня, 19 июня, в областном казахском драматическом театре прошла республиканская научно-практическая конференция «Қазақтың батыр қыздары». В ходе конференции шло обсуждение вклада женщин в победу в Великой Отечественной войне и улучшения патриотического воспитания на примерах подвигов девушек-героев Алии МОЛДАГУЛОВОЙ, Маншук МАМЕТОВОЙ и Хиуаз ДОСПАНОВОЙ. Воспоминаниями о матери со всеми собравшимися поделился Ербулат АМИРОВ - сын единственной летчицы-казашки Великой Отечественной войны Хиуаз ДОСПАНОВОЙ, которая в рядах легендарного женского полка ночных бомбардировщиков совершила более 300