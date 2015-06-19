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Социум

В Уральске обсудили патриотическое воспитание молодежи

Сегодня, 19 июня, в областном казахском драматическом театре прошла республиканская научно-практическая конференция «Қазақтың батыр қыздары». В ходе конференции шло обсуждение вклада женщин в победу в Великой Отечественной войне и улучшения патриотического воспитания на примерах подвигов девушек-героев Алии МОЛДАГУЛОВОЙ, Маншук МАМЕТОВОЙ и Хиуаз ДОСПАНОВОЙ. Воспоминаниями о матери со всеми собравшимися поделился Ербулат АМИРОВ - сын единственной летчицы-казашки Великой Отечественной войны Хиуаз ДОСПАНОВОЙ, которая в рядах легендарного женского полка ночных бомбардировщиков совершила более 300
Marat
В Уральске обсудили патриотическое воспитание молодежи
patriotizm (3)
patriotizm (3)
Сегодня, 19 июня, в областном казахском драматическом театре прошла республиканская научно-практическая конференция «Қазақтың батыр қыздары». В ходе конференции шло обсуждение вклада женщин в победу в Великой Отечественной войне и улучшения патриотического воспитания на примерах подвигов девушек-героев Алии МОЛДАГУЛОВОЙ, Маншук МАМЕТОВОЙ и Хиуаз ДОСПАНОВОЙ. Воспоминаниями о матери со всеми собравшимися поделился Ербулат АМИРОВ - сын единственной летчицы-казашки Великой Отечественной войны Хиуаз ДОСПАНОВОЙ, которая в рядах легендарного женского полка ночных бомбардировщиков совершила более 300 боевых вылетов. А также он отметил важность проведения патриотической работы среди детей и необходимость по-новому обучать педагогов. Со слов Ербулата АМИРОВА, следует разделить педагогов на предметников и наставников, тем самым дав возможность предметникам заниматься только обучениям детей новым знаниям, а наставник станет своего рода лидером и примером для учащихся, отдавая все силы для их патриотического и нравственного воспитания. - Целиком и полностью согласна со словами Ербулата Шакуевича, - говорит учитель Алена САХОВИЦКАЯ. - Это не означает, что предметники не будут участвовать в воспитании своих учащихся. Но предметники порой настолько перегружены, что не могут уделять должного внимания детям, тем самым мы упускаем возможность привить им такие качества, как патриотизм, любовь к родной земле, нет должного понимания, что такое честь и мужество. Хорошим примером могу представить Назарбаев интеллектуальную школу, в которой не так давно мы побывали. Действительно, можно по-хорошему позавидовать тому, что у детей есть кураторы, которые занимаются только их воспитанием, а предметники дают знания. Также на конференции была презентована книга доцента Западно-Казахстанской инженерно-гуманитарной академии, кандидата исторических наук Бактылы БОРАНБАЕВОЙ «Ұлы Отан соғысына қатысқан Батыс Қазақстан облысының Қазақ қыздары» и показан документальный фильм «Казахстанцы - герои Советского Союза: У войны не женское лицо». Было сказано немало теплых слов о женщинах, которые приняли участие в боях наравне с мужчинами. - Мой дед воевал и для меня стал примером во всем, - говорит десятиклассник Бекарыс ХАМИТОВ. - Сейчас я заканчиваю школу, с 2012 года обучаюсь военному делу в военно-патриотическом клубе «Жас-беркут». Там мы занимаемся не только строевой подготовкой, но и ведению рукопашного боя и многому другому. Конечно, остаются там не все. Так в 2012 году вместе со мной в клуб пришли около 30 парней моего возраста из них осталось 16 человек. То есть каждый со временем понимает, что это такое и делает свой выбор. Я после окончания школы планирую поступить в военное училище и стать летчиком. Думаю, что такие конференции, как эти, очень хороши именно для нас, тех, кто мало что знает о военных годах, которые пришлось пережить казахстанцам. Мы должны знать, что у нас есть герои среди мужчин и женщин и равняться на них.
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