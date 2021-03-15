В Уральске очередники получили ключи от новых квартир

Многоэтажный дом сдали в эксплуатацию сегодня, 14 марта, в поселке Зачаганск по улице Бирлик, 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На открытии дома собрались новоселы. У девятиэтажного дома установили сцену, где с поздравлениями выступил аким Уральска Абат Шыныбеков. Он отметил, что совсем недавно неподалеку от нового дома был открыт за счет инвестиций новый гипермаркет "Алтындар", что очень удобно для населения. - В этом районе продолжается строительство новых домов, в будущем планируем построить тут арбат для местных жителей. Как только потеплеет, будут благоустраивать дворы. Появ