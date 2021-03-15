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Социум

В Уральске очередники получили ключи от новых квартир

Многоэтажный дом сдали в эксплуатацию сегодня, 14 марта, в поселке Зачаганск по улице Бирлик, 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На открытии дома собрались новоселы. У девятиэтажного дома установили сцену, где с поздравлениями выступил аким Уральска Абат Шыныбеков. Он отметил, что совсем недавно неподалеку от нового дома был открыт за счет инвестиций новый гипермаркет "Алтындар", что очень удобно для населения. - В этом районе продолжается строительство новых домов, в будущем планируем построить тут арбат для местных жителей. Как только потеплеет, будут благоустраивать дворы. Появ
Кристина Кобина
В Уральске очередники получили ключи от новых квартир
Многоэтажный дом сдали в эксплуатацию сегодня, 14 марта, в поселке Зачаганск по улице Бирлик, 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
На открытии дома собрались новоселы. У девятиэтажного дома установили сцену, где с поздравлениями выступил аким Уральска Абат Шыныбеков. Он отметил, что совсем недавно неподалеку от нового дома был открыт за счет инвестиций новый гипермаркет "Алтындар", что очень удобно для населения. - В этом районе продолжается строительство новых домов, в будущем планируем построить тут арбат для местных жителей. Как только потеплеет, будут благоустраивать дворы. Появятся новые детские площадки, сделаем дорогу, освещение. Неподалеку началось строительство школы №52. Планируем продолжать работу в этом направлении. Также решим вопрос с детскими садами, будем привлекать частных предпринимателей, мы готовы в этом оказать помощь. Первые этажи домов, которые будут строиться в следующем году, мы планируем использовать под детские сады и клиники, - пояснил Абат Шыныбеков. После чего аким Уральска поздравил всех собравшихся с наступающим весенним праздником "Наурыз" и вручил ключи новосёлам. Стоит отметить, что дом был построен по программе "Нурлы жер", квартиры получили только очередники. Стоимость одного квадратного метра составила - 140 тысяч тенге. Одна из новоселов Оксана Коршунова отметила, что она сирота и встала в очередь на получение квартиры 8 лет назад. - Я воспитывалась у бабушки, вот сегодня она пришла разделить эту радость со мной. У меня есть сын, которому пять лет и то, что мы получили квартиру, это огромная помощь, свой угол, спасибо всем за это. Я счастлива, - заявила Оксана Коршунова. - Мы ждали этот момент, и вот он пришел. Пусть будет согласие, мир и счастье. Я очень рада за внучку. Всем желаю благополучия и здоровья, - сказала бабушка Оксаны Анастасии Коршуновой. Айслу Шайхиевой пришлось ждать новой квартиры не так долго. Она пробыла в очереди всего три года по категории "неполная семья", при этом накопила 3 миллиона тенге и получила квартиру. - У меня трое детей. До этого жили на съемной квартире. Теперь у нас есть свой дом, - рассказала Айслу Шайхиева.

Застройщиком является атырауская компания "Курылыс контракт".

Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
Аким Уральска вручил ключи очередникам от новых квартир
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дом Новоселы девятиэтажка

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