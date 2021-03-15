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В Уральске очередники получили ключи от новых квартир
Многоэтажный дом сдали в эксплуатацию сегодня, 14 марта, в поселке Зачаганск по улице Бирлик, 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На открытии дома собрались новоселы. У девятиэтажного дома установили сцену, где с поздравлениями выступил аким Уральска Абат Шыныбеков. Он отметил, что совсем недавно неподалеку от нового дома был открыт за счет инвестиций новый гипермаркет "Алтындар", что очень удобно для населения. - В этом районе продолжается строительство новых домов, в будущем планируем построить тут арбат для местных жителей. Как только потеплеет, будут благоустраивать дворы. Появ
Многоэтажный дом сдали в эксплуатацию сегодня, 14 марта, в поселке Зачаганск по улице Бирлик, 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На открытии дома собрались новоселы. У девятиэтажного дома установили сцену, где с поздравлениями выступил аким Уральска Абат Шыныбеков.
Он отметил, что совсем недавно неподалеку от нового дома был открыт за счет инвестиций новый гипермаркет "Алтындар", что очень удобно для населения.
- В этом районе продолжается строительство новых домов, в будущем планируем построить тут арбат для местных жителей. Как только потеплеет, будут благоустраивать дворы. Появятся новые детские площадки, сделаем дорогу, освещение. Неподалеку началось строительство школы №52. Планируем продолжать работу в этом направлении. Также решим вопрос с детскими садами, будем привлекать частных предпринимателей, мы готовы в этом оказать помощь. Первые этажи домов, которые будут строиться в следующем году, мы планируем использовать под детские сады и клиники, - пояснил Абат Шыныбеков.
После чего аким Уральска поздравил всех собравшихся с наступающим весенним праздником "Наурыз" и вручил ключи новосёлам.
Стоит отметить, что дом был построен по программе "Нурлы жер", квартиры получили только очередники. Стоимость одного квадратного метра составила - 140 тысяч тенге.
Одна из новоселов Оксана Коршунова отметила, что она сирота и встала в очередь на получение квартиры 8 лет назад.
- Я воспитывалась у бабушки, вот сегодня она пришла разделить эту радость со мной. У меня есть сын, которому пять лет и то, что мы получили квартиру, это огромная помощь, свой угол, спасибо всем за это. Я счастлива, - заявила Оксана Коршунова.
- Мы ждали этот момент, и вот он пришел. Пусть будет согласие, мир и счастье. Я очень рада за внучку. Всем желаю благополучия и здоровья, - сказала бабушка Оксаны Анастасии Коршуновой.
Айслу Шайхиевой пришлось ждать новой квартиры не так долго. Она пробыла в очереди всего три года по категории "неполная семья", при этом накопила 3 миллиона тенге и получила квартиру.
- У меня трое детей. До этого жили на съемной квартире. Теперь у нас есть свой дом, - рассказала Айслу Шайхиева.
Застройщиком является атырауская компания "Курылыс контракт".
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Фото Медета МЕДРЕСОВА