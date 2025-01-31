В Уральске остаются неосвещёнными 147 км улиц

В ноябре 2024 года на встрече с населением аким города Мурат Байменов сообщил, что в городе освещение имеется на 222 км улиц, тогда как без освещения остаются - 147 км. В 2023 году в городе было установлено оборудование наружного и архитектурного освещения на 40 объектах, освещено 13 улиц. На эти работы было выделено около 1,6 млрд тенге. В 2024 году планировалось завершить работы по освещению четырёх улиц на сумму около одного миллиарда тенге, а в 2025 году планируется установить освещение на улицах Жангирхана, С. Датова, Гагарина и Курмангазы.

Между тем, специалист отдела благоустройства ЖКХ Гадил Кустаубаев рассказал, что в 2024 году в Уральске осветили 7 улиц на сумму 543,5 млн тенге. Три из них — трасса Орал-Саратов, трасса «Меловые горки» и улица Айткулова — получили освещение по всей протяжённости, это 15 км. На остальных четырёх улицах освещение установили на 3,5 км.

На вопрос, почему аким заявил, что в 2024 году на освещение улиц было выделено около миллиарда тенге, а сейчас говорят, что потратили всего 543,3 миллиона тенге, специалист ЖКХ ответил, что из-за паводка часть средств была перенаправлена. Улица Жангир хана, на которую выделялись деньги, пока не освещена — освещение проведут позже.

На 2025 год запланировано освещение только двух улиц (1 участок от моста 2 базы до ул.Шукурова, ул. Шукурова от ул.Гагарина до реки Жайық и 2 участок ул.С.Датова от моста Жайық до ул.Солнечная). Сумма затрат пока неизвестна, но планируется установить 479 фонарей.

— Опоры освещения устанавливают в зависимости от протяжённости улиц. Чтобы установить фонари на 4,5 километра, потребуется примерно 120–130 миллионов тенге и три месяца работы. В среднем устанавливается 160–170 опор освещения. Для выполнения этих работ необходимо две бригады по 5 человек, а также манипулятор, каток и фрезер для траншей. Кабели прокладываются под землёй, но также используется воздушная линия. Материалы для освещения закупаются в Уральске. Протяжённость неосвещённых улиц в городе составляет 147 007 метров. В первую очередь опоры освещения устанавливают на улицах, где их не было ранее, а также по обращениям, поступившим через «Е-Отініш». Все работы ведутся в соответствии со сметной документацией и заключением экспертизы, — рассказал специалист отдела благоустройства ЖКХ Уральска.

Специалист сектора благоустройства отметил, что старые фонарные столбы устанавливаются на улицах, где освещения не было никогда. В 2024 году замена старых фонарей не проводилась. За освещением улиц в 2023–2024 годах следило ТОО «КазТехникас».

На сегодняшний день в городе используется автоматическое централизованное управление наружным освещением (АСУНО), а также диммируемые светильники, которые регулируют яркость освещения. Самым крупным и дорогим проектом по освещению стала установка фонарей на проспекте Абулхаир хана — от путепровода до улицы Алаш. Протяжённость дороги составляет шесть километров, соответственно, с двух сторон проспекта объём работ составил почти 12 километров. Из бюджета было выделено свыше 600 миллионов тенге, установлено 370 опор освещения. В этот же проект вошли 9 опор на улице Абдолова и 23 опоры на улице Момышұлы.

Жители Уральска могут оставлять жалобы по вопросам освещения по номеру единой службы 109.