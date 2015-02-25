Сегодня, 25 февраля, в городской поликлинике №5 открылось отделение реабилитации для детей с различными патологиями. reabcentr3 Такое отделение врачи поликлиники решили открыть для тех семей, где есть дети с особенными потребностями. - К нашей поликлинике прикреплены 46 тысяч горожан, из них 14600 это дети, - говорит директор поликлиники № 5 Сауле БУЛКАШЕВА. - Есть семьи, в которых живут дети с различными врожденными патологиями. Таких семей у нах в поликлинике 138 по различным участкам.  В помощь родителям мы решили своими силами организовать вот такое отделение. Один из наших врачей прошел обучение как врач-реабилитолог. Сейчас у нас работает мультидисциплинарная команда в составе реабилитолога, логопеда, психологов и инструктора по ЛФК, которые будут детям предоставлять не только медицинские услуги, но и учить важнейшим навыкам социального общения разными способами в  игровой форме, рисованию с целью  разработки моторики рук. Именно тут с детьми будут заниматься не просто физкультурой, а получать помощь по разработанным индивидуальным программам реабилитации. Дети смогут научиться общаться друг с другом, а также у родителей будет возможность получить эмоциональную поддержку, которая им так необходима. В новом реабилитационном отделении первые процедуры уже получают маленькие пациенты - кто-то учится правильному произношению звуков с логопедом, дети помладше обучаются элементарным навыкам самообслуживания: открывают и закрывают замочки, учатся шнуровать и завязывать ленточки. - Моей девочке 7 лет, у нее ДЦП, - говорит мама одной из девочек. - Это очень тяжело видеть, что твой ребенок не может ходить как другие дети. Сюда приходим уже третий раз. Хочу сказать большое спасибо за то, что нам уделяют столько внимания. Мою девочку учат ходить, держаться на ножках. Для каждой матери главное - это здоровье ее ребенка. Стоит отметить, что такие отделения планируется открыть во всех поликлиниках города. reabcentr1 reabcentr2   reabcentr4 reabcentr5