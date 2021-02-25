Иллюстративное фото из архива «МГ» Сегодня, 25 февраля, в Уральске снова отменили занятия для учащихся 1-9 классов первой смены. По данным гидрометеорологической службы, в 7.00 температура воздуха в Уральске составляет -29 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.