Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации гидрометерологической службы, на 7 утра 24 февраля в Уральске наблюдается метель. Температура воздуха составляет -26 градусов. В связи с погодными условиями в Уральске отменены занятия в школе для учащихся 1-4 классов первой смены. Дети будут учиться дистанционно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.