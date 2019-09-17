Ремонт крыш в многоэтажных домах будет проводиться по программе "Модернизация ЖКХ", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима города сообщили, что в этом году по программе "Модернизация ЖКХ" на ремонт крыш в трех домах было выделено 68 миллионов тенге. - Таким образом, капитальный ремонт крыш произвели в следующих домах: ул. Курмангазы, 100, Джаникешева, 4, 1-й Завокзальный тупик, 59. На сегодняшний день работы завершены, - рассказали в пресс-службе акима города. Нужно отметить, что прошедшая зима выдалась снежной, во многих многоэтажках разрушились крыши под тяжестью снега. По словам работников ЖКХ города, это произошло от того, что кровля не ремонтировалась со времен строительства домов. Так, в многоэтажном доме №11 по ул. Жангир хана зимой протекала крыша. Жители пятых этажей жаловались на то, что вода текла с крыши в квартиры. Причем топило жителей с пятого по первый этажи. В начале сентября аким города Абат Шыныбеков осмотрел состояние этого дома и поговорил с жильцами. Они уверяли, что согласны с условиями программы "Модернизация ЖКХ" и просили сделать ремонт кровли в этом году, пока не выпал снег. Кроме этого, выяснилось, что в городе еще несколько домов, где зимой провалилась крыша. Было решено выделить дополнительные средства по госпрограмме на ремонт крыши еще в пяти многоэтажках. - Уже начат ремонт по адресам: ул. Ихсанова, 73 (подрядная организация - ТОО «Батыс Курылыс») и ул. Производственная, 7 (подрядная организация - ТОО «ЖайыкСити»). В конце сентября - начале октября начнется ремонт в доме № 129 по ул. Кердери (подрядная организация - ТОО «Батыс Курылыс»), доме № 11 по ул.Жангирхана (подрядная организация - ТОО «Батыс Курылыс»), доме №65 по ул.Шевченко (подрядная организация - ТОО «ЭлитСтрой»), - сообщили в пресс-службе акима города. - Строительные работы планируется завершить в течение нескольких месяцев.
"Модернизация ЖКХ" - государственная программа. Она разработана для улучшения жилищно-коммунальных условий. Государство выделяет деньги на ремонт, затем эти деньги в течение нескольких лет возвращают участники программы.
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