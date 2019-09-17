"Модернизация ЖКХ" - государственная программа. Она разработана для улучшения жилищно-коммунальных условий. Государство выделяет деньги на ремонт, затем эти деньги в течение нескольких лет возвращают участники программы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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