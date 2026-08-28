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Социум

В Уральске отремонтируют 58 улиц и установят 30 пандусов

Также в планах обустроить остановочные карманы и пешеходные зоны.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске отремонтируют 58 улиц и установят 30 пандусов
Стопкадр с видео

По данным акимата Уральска, ямочный ремонт проведут на 58 улицах, обустроят 15 остановочных карманов. Также возле школ установят 15 искусственных неровностей возле пешеходных зон. 

Кроме того, на семи улицах проведут работы по соединению проезжей части с тротуарами. Для пешеходов установят 30 пандусов. Все работы планируют завершить до наступления неблагоприятной погоды. Ремонт выполняет ТОО "GC - Group Company".

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Напомним, что в городе также начали реализовывать проект "Бюджет народного участия". Сейчас благоустраивают бульвар возле дома №32 в 4-м микрорайоне. Работы выполняет Организация инвалидов "Firdaus". Также на территории домов №32/1 и №33/3 в микрорайоне Женис устанавливают детскую игровую площадку. 

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