В Уральске перекрыли участок дороги для ремонта

На время работ весь транспорт будет двигаться по встречной полосе, разделенной на две. После этого перекроют полосу в обратном направлении, ведущую к улице Есенжанова.

По информации городского акимата, с 27 октября перекрыт участок улицы Конкина рядом с базой «Металлоизделия» в сторону поселка Деркул. Здесь планируют установить весоизмерительный комплекс и отремонтировать дорогу на участке длиной 120 метров.

На время работ весь транспорт будет двигаться по встречной полосе, разделенной на две. После этого перекроют полосу в обратном направлении, ведущую к улице Есенжанова.

Горожан просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Весоизмерительные комплексы на дорогах, также известные как весовые комплексы или весовые посты, используются для контроля и измерения веса транспортных средств. Их основная цель — предотвращение перегрузки автомобилей, что может негативно сказаться на состоянии дорожной инфраструктуры и безопасности движения.

Фото пресс-службы акимата города

Фото пресс-службы акимата города