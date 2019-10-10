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Происшествия

В Уральске перевернулся легковой автомобиль

ДТП произошло сегодня, 10 октября, примерно в 11.00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, вызов о том, что произошло ДТП, в дежурную часть не поступал. Однако полицейские в курсе, так как проезжали мимо места, где произошло столкновение автомобилей. - По предварительным данным, автомобиль марки "Ларгус" двигался по улице Даулеткерея, не пропустив автомобиль "Лада Гранта", который ехал по улице Мухита, допустил столкновение, - пояснили в ведомстве. В результате столкновения "Лада Гранта" переве
Кристина Кобина
В Уральске перевернулся легковой автомобиль
ДТП произошло сегодня, 10 октября, примерно в 11.00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, вызов о том, что произошло ДТП, в дежурную часть не поступал. Однако полицейские в курсе, так как проезжали мимо места, где произошло столкновение автомобилей. - По предварительным данным, автомобиль марки "Ларгус" двигался по улице Даулеткерея, не пропустив автомобиль "Лада Гранта", который ехал по улице Мухита, допустил столкновение, - пояснили в ведомстве. В результате столкновения "Лада Гранта" перевернулась. - По прибытию сотрудников полиции, на месте водителей не оказалось, - пояснили в полиции ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 11.13. - По приезду медиков пострадавших  на месте не оказалось, они уехали самостоятельно, - дополнили в облздраве.
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ДТП перевернулся

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