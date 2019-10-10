В Уральске перевернулся легковой автомобиль

ДТП произошло сегодня, 10 октября, примерно в 11.00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, вызов о том, что произошло ДТП, в дежурную часть не поступал. Однако полицейские в курсе, так как проезжали мимо места, где произошло столкновение автомобилей. - По предварительным данным, автомобиль марки "Ларгус" двигался по улице Даулеткерея, не пропустив автомобиль "Лада Гранта", который ехал по улице Мухита, допустил столкновение, - пояснили в ведомстве. В результате столкновения "Лада Гранта" переве