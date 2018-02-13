В Уральске планируют внедрить систему мониторинга городских люков

Об этом аким города Уральска Мурат МУКАЕВ рассказал на отчетной встрече перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов акима города Уральск Мурата МУКАЕВА, в сфере ЖКХ намерены в пилотном режиме внедрить систему мониторинга за городскими люками. - Это позволит снизить количество несчастных случаев и исключить их кражи, - отметил градоначальник. Кроме того, аким города пояснил, что в Уральске планируется внедрение интеллектуальной системы видеоконтроля с установкой 100 камер видеонаблюдения, 5 интеллектуальных перекрестков и 40 скоростем