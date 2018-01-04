В канун Нового года Уральск посетил Фирдаус Юсупов. - В Казахстане я побывал в Алматы, Астане и вот на неделю приехал в Уральск. Здесь выставлены мои работы - керамическая посуда. В ваш город меня пригласил мой друг. Кроме того, я был в США, в городе Нью-Мехико постоянно проводится встреча мастеров-керамистов со всего мира, - рассказывает он. Фирдаус Юсупов мастер по росписи керамики или, как он себя называет, наккош, в 9 поколении. Его отец знаменитый мастер Шарафиддин Юсупов, работы которого украшают стены Эрмитажа, Российского этнографического музея, московского Музея искусства народов Востока. - Не могу сказать точно, сколько времени у меня уходит на роспись одной посуды. Все зависит от настроения. Если настроение хорошее, то все получается гораздо быстрее и лучше, - говорит мужчина. Фирдаус Юсупов живет в Узбекистане. Этим ремеслом он занимается всю свою жизнь. - У меня есть сын и две дочки, они мне помогают в деле. Все же у нас ручная работа не очень ценится, а ценится она в Европе в Америке, они любят такое, - говорит Фирдаус Юсупов.