В Уральске подешевели лук, капуста и картофель

По данным Бюро национальной статистики, на 26 августа в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продуктов.

За неделю больше всего подешевели:

лук - на 4,8%,

белокочанная капуста - на 4,6%,

картофель - на 2,9%,

морковь - на 2,4%,

яблоки - на 1,1%.

Цены также снизились в нескольких городах. В Конаеве продукты подешевели в среднем на 0,4%, в Атырау, Жезказгане и Кокшетау - на 0,2%. В Алматы, Кызылорде, Уральске и Усть-Каменогорске снижение составило 0,1%. В Костанае, Актобе, Петропавловске, Таразе, Талдыкоргане и Туркестане цены за неделю не изменились.

Средняя цена на лук по республике составила 179 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Туркестане - 135 тенге за килограмм. Средняя цена на капусту белокочанную по стране составила 176 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Таразе - 132 тенге за килограмм. Средняя стоимость картофеля по республике составила 241 тенге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Павлодаре - 177 тенге за килограмм и Костанае - 194 тенге за килограмм. Среднереспубликанская цена на помидоры сложилась на уровне 546 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Таразе - 315 тенге за килограмм.

Ранее мы писали, что баранина бьет рекорды, а свинина в Уральске - самая дешевая в стране. В июле текущего года мясо подорожало на 15,8% по сравнению с июлем 2025-го. Годом ранее рост цен составлял 13,2%.